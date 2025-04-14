وزير الطاقة ونظيره الأمريكي يزوران أول بئر للنفط بالمملكة

زار وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ورئيس أرامكو السعودية أمين الناصر، بئر الدمام رقم (1)، أول بئر بترولية في ⁧المملكة العربية السعودية⁩.

وتم حفر بئر الدمام من قبل شركة الزيت العربية الأميركية (أرامكو السعودية لاحقًا)، عام 1935، وشكّل نقطة الانطلاق لمسيرة ⁧التحول الاقتصادي⁩ وبداية صناعة النفط في المملكة، وفق حساب وزارة الطاقة على منصة "إكس".

واستقبل وزير الطاقة، السبت الماضي، نظيره الأمريكي والوفد المرافق له، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.

واطّلع وزير الطاقة خلال الزيارة على دور المركز في مجالات بحوث سياسات الطاقة وتحولاتها، والتغير المناخي، والنقل المستدام، والخدمات الاستشارية إلى جانب تطوير النماذج والأدوات التحليلية التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات الراهنة في قطاع الطاقة.

كما جرى بحث فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.