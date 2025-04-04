هل يجب غسل الشعر كل يوم؟.. نصائح لتحديد الروتين المناسب

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يختلف روتين غسل الشعر من شخص إلى آخر، فبينما يفضل البعض الغسل اليومي للحفاظ على انتعاش الشعر، يرى آخرون أن الغسل مرة واحدة أسبوعيًا يساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية لفروة الرأس، لكن ما هو الخيار الأنسب؟

المدة المناسبة لغسل الشعر

وكشف الموقع الهندي «BOLDSKY» عن المدة المناسبة لغسل الشعر، والتي جاءت وفقًا لنوع الشعر، ورصد الإيجابيات والسلبيات حول صحته، وذلك على النحو التالي:

هل غسل الشعر يوميًا فكرة جيدة؟

إذا كان لديك نمط حياة نشط، أو تعيش في مناخ رطب، أو ببساطة تحب الشعور بالشعر المغسول حديثًا، قد يبدو غسل الشعر اليومي أمرًا ضروريًا، وإليك الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يفضلونه:

إزالة الزيوت الزائدة، بسبب التعرق.

منع تراكم القشرة والدهون والعرق ومشاكل فروة الرأس المحتملة.

جعل الشعر أسهل في التصفيف والتمشيط.

الحفاظ على رائحته منعشة ونظيفة.

رغم أن هذه الفوائد تجعل الغسل اليومي مغريًا، فإن غسل الشعر بشكل مفرط يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية من الشعر، مما يؤدي إلى جفافه، وتهيج فروة الرأس، وضعف الخصلات التي تصبح أكثر عرضة للتكسر.

إذا كنت تغسل شعرك يوميًا، فمن الضروري استخدام شامبو لطيف وخالي من الكبريتات للمساعدة في الحفاظ على توازن الرطوبة الطبيعي لفروة الرأس، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد استخدام بلسم خفيف الوزن في الحفاظ على ترطيب الشعر ونعومته.

ما هي فوائد غسل الشعر مرة أو مرتين فقط؟

بالنسبة لأولئك الذين لديهم شعر مجعد، أو ذو نسيج جاف، أو جاف بشكل طبيعي، فإن غسل الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع هو ممارسة شائعة، وهذا يسمح للزيوت الطبيعية بتغذية الشعر وفروة الرأس، مما يعزز الآتي:

احتفاظه أفضل بالرطوبة للحصول على شعر أكثر نعومة وصحة.

تقليل التعرض للمواد الكيميائية القاسية التي قد تتسبب في الجفاف.

الحصول شعر أقوى وأقل هشاشة مع مرور الوقت.

تقليل خطر التجعد والشعيرات الطائرة، خاصة في أنواع الشعر المجعد.

ولكن أحذر أن تطول فترات الغسل إذ يمكن أن يتراكم الزيت والأوساخ ومنتجات الشعر على فروة الرأس، مما يؤدي إلى التهيج أو ظهور رائحة غير مستحبة، ولإدارة ذلك، يختار العديد من الأشخاص استخدام الشامبو الجاف، أو تدليك فروة الرأس، أو شطف الشعر بالماء بين الغسلات، إذ تساعد هذه الطريقة في تجديد فروة الرأس دون إزالة الزيوت الأساسية.

كيف تجد الروتين المناسب لشعرك؟

إليك بعض الإرشادات العامة لمعرفة احتياجات شعرك:

الشعر الدهني:

اغسله يوميًا أو كل يومين للسيطرة على الدهون.

الشعر الجاف أو المجعد:

اغسله مرة أو مرتين في الأسبوع للحفاظ على الترطيب.

الشعر الرقيق أو الرفيع:

اغسله كل يومين للحصول على حجم وانتعاش.

الشعر الكثيف أو الخشن:

اغسله مرة في الأسبوع أو حسب الحاجة لتجنب الجفاف المفرط.

بعيدًا عن التكرار، من الضروري اختيار منتجات العناية بالشعر المناسبة، ابحث عن الشامبو والبلسم المناسب لنوع شعرك واحتياجاته، واعتبر استخدام علاجات الترطيب العميق أو منتجات العناية بفروة الرأس إذا لزم الأمر.

فلا توجد قاعدة عالمية تحدد عدد المرات التي يجب أن تغسل فيها شعرك، سواء كنت تغسله يوميًا، أسبوعيًا، فالهدف هو الحفاظ على صحة شعرك وحيويته.

فقط كن واعيًا باحتياجات شعرك، اختر المنتجات المناسبة، ولا تخف من تعديل روتينك حسب الحاجة، وإذا كنت غير متأكد من روتينك المثالي، جرب وراقب كيف يستجيب شعرك، فمع مرور الوقت، ستجد التوازن الذي يحافظ على شعرك في أفضل حالاته.