الامارات | «محمد بن راشد للمعرفة» توزِّع 50 ألف كتاب تحت مظلة «عائلتي تقرأ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار مشاركتها في فعاليات شهر القراءة الوطني، تُوزع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 50 ألف كتاب على الأسر والأفراد في مناطق عدة بمختلف إمارات الدولة وعدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، وذلك ضمن مبادرة «عائلتي تقرأ»، التي تهدف إلى تحسين مستويات المعرفة وتشجيع جميع أفراد المجتمع على القراءة، حيث تتميز الكتب والإصدارات المعرفيَّة المُقدَّمة بقيمتها العالية ونجاحاتها العالمية، وتغطي مجالات الأسرة والطفل والإدارة والعديد من الموضوعات الأخرى المُلهمة.

وسيتم توزيع 20 ألف كتاب ضمن صناديق عائلتي تقرأ للأُسر، وكان فريق المؤسسة قد قدم صناديق الكتب لأهالي منطقتي الغيل والحنية في إمارة رأس الخيمة أخيراً، فيما سيتم توزيع بقية الكتب على الجهات الحكومية في إمارة دبي، وذلك استمراراً لجهود المؤسسة في نشر المعرفة وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على تعزيز القراءة وتبنيها عادة يومية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب: «تستلهم مبادرة (عائلتي تقرأ) أهدافها من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة في أهمية ترسيخ القراءة ممارسة يومية في المجتمع لبناء جيل مثقف ومطلع. وتمثل رسالة متجددة نوجهها لكل أسرة، إيماناً منا بأن بناء المجتمعات يبدأ من مكتبة الأسرة وما تقدمه لأفرادها من معرفة، ونحن في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حريصون على مواصلة إطلاق مبادراتٍ فاعلة تمكننا من الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع في مختلف مناطق الدولة، وتتيح لهم محتوى غنياً يعزّز شغف القراءة وحب المعرفة».

وركَّزت المبادرة على الأسر الإماراتية بشكلٍ عام وفئة الشباب بشكلٍ خاص، وكذلك على موظفي عدد من الدوائر الحكومية وأسرهم، وشهدت تفاعلاً واسعاً من المشاركين، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية والخاصة التي انضمت إليها أكثر من 35 جهة، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 50 ألف أسرة إماراتية.

وتسعى مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال المبادرة إلى الاستثمار في المعرفة والقراءة لكونها ركيزة أساسية لبناء مجتمعات متقدمة ومستدامة، وتمكين الأفراد من الوصول إلى مصادر معرفية تثري ثقافتهم وتسهم في تطوير مهاراتهم.

جمال بن حويرب:

. مبادرة «عائلتي تقرأ» رسالة متجددة نوجهها لكل أسرة، إيماناً منا بأن بناء المجتمعات يبدأ من مكتبة الأسرة وما تقدمه لأفرادها من معرفة.