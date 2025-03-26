مسلسل فهد البطل الحلقة 25.. كناريا تتهم فهد بقتل والدها والقبض على ريكو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 10:18 صباحاً - شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل "فهد البطل"، العديد من الأحداث المثيرة والمتسارعة، حيث بدأت بافلات فهد (أحمد العوضي) من الكمين الذى كان ينتظره، حيث عرف أنه يعمل مع المعلمة بدارة (زينة منصور) الذي قتل فهد زوجها بعد محاولته التعدي على شقيقته راوية، ويستطيع فهد التخلص من هذا الشخص ويرسل جثمانه إلى بدارة ويطلب منها نسيانه تماماً.

عجيبة تُبعد تهمة قتل وفاء ومساعد غلاب عن نفسها

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المشهد ينتقل إلى منزل العمدة غلاب (أحمد عبد العزيز) حيث يتواجد ابنه عمرو (أحمد ماجد) في غرفة والدته الراحلة وفاء (صفاء الطوخي) ويكتشف في مقتنياتها ورق مكتوب فيه تاريخ ولادة وكل يوم منذ اختفاء أبنائها من عمه حماد، ويسأل والده على ذلك فيجيب عليه بأن والدته كانت تعانى نفسياً ورفضت تصديق وفاة أخوته وظلت تتذكرهم وتعّد أيامهم ويصدق عمرو الحديث.

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وتستمر الأحداث في الصعيد حيث تكتشف الشرطة وجود قطعة قماش حريمي مع جثة مساعدته، وبعد التفتيش في منزل غلاب يتم العثور على باقى القماش في دولاب وفاء، حيث وضعتها عجيبه فيه حتى تبعد التهمة عنها، وبالفعل يتم اتهام وفاء بقتل مساعد غلاب، فيما ترضخ كناريا (ميرنا نور الدين) لإلحاح أختها وتذهب وتبلغ عن فهد أنه قتل والدها شوقي (حجاج عبد العظيم).

القبض على ريكو بالممنوعات

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وخلال الحلقة تقابل راوية (كارولين عزمي)، نادر التمساح (حمزة العيلي) وتخبره برفضها الزواج منه، في الوقت الذي يطلب ريكو (عصام السقا) يد راوية من فهد ويوافق الأخير، ويقرر فهد اصطحاب ريكو معه لتسليم شحنة الممنوعات الخاصة بتوفيق التمساح (محمود البزاوي) وسط تخطيط من فهد بالغدر بـ توفيق، ولكن ما حدث أن الشرطة أوقفت السيارات في الكمين وتم إيجاد الممنوعات في سيارة ريكو.

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مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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