شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد معتذرا: لم أقصد الإساءة إلى أى أحد من الجهاز الفنى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسى، على ما حدث أثناء تبديله فى مباراة منتخب مصر وسيراليون التى جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة فى الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب مصطفى محمد عبر منصة إكس: "للتوضيح، أنا لم أقصد الإساءة أو التطاول على أى أحد من الجهاز الفنى للمنتخب أو الجمهور العزيز، وأقدم اعتذارى عن هذا الموقف غير المقصود".



مصطفى محمد

ومن جانبه، أكد حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه لم يشاهد لقطة غضب مصطفى محمد عند استبداله خلال مباراة الفراعنة أمام سيراليون.

وقال حسام حسن فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "حتى الآن لم أشاهد لقطة خروج مصطفى محمد، هو لاعب دولي ومحترف، ونعرف إمكانياته جيدًا". وأضاف: "إذا كان هناك أي خروج عن النص فسيتم التعامل معه بالشكل المناسب".

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرة على نظيره السيراليوني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت تصريحات المدير الفني عقب الفوز الذي حققه منتخب مصر على سيراليون بهدف دون رد، ليعزز الفراعنة صدارتهم للمجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ليقتربوا خطوة جديدة من التأهل إلى كأس العالم 2026.

جاء هدف الفراعنة عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.