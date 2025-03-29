شكرا لقرائتكم خبر عن بـ100 غارة...البيت الأبيض يعلن استهداف قيادات حوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، تنفيذ أكثر من 100 غارة جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في اليمن، حيث ضربت أكثر من 100 هدف في مناطق متفرقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، قال فيه: "نفذنا ضربات استهدفت أكثر من 100 هدف حوثي، والتقييمات الأولية تشير إلى تحقيق تأثيرات جيدة على الأهداف".

وأضاف: "ضرباتنا استهدفت قادة حوثيين وأنظمة دفاع جوي، ومراكز قيادة ومنشآت تصنيع وتخزين أسلحة".

ولفت البيت الأبيض إلى أن "العمليات ضد الحوثيين ستستمر حتى نعيد حرية الملاحة"، ولن نسمح لأي قوة إرهابية بمنع سفننا من الإبحار بحرية".

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لـ"ضمان حرية الملاحة البحرية"، مؤكدين أن "واشنطن لن تتردد في الرد على أي تهديد يُعيق حركة السفن الدولية في المنطقة".

ووفقاً لتقارير محلية، شملت الغارات مدن صنعاء، عمران، صعدة، الجوف، والحديدة، حيث تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

ويشار إلى أن هذه الحملة تأتي استمراراً لعمليات عسكرية أمريكية مكثفة بدأت مطلع الأسبوع الماضي، ركزت على استهداف بنية الحوثيين العسكرية في محاولة للحد من قدراتهم الهجومية.