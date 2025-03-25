تكنولوجيا: محاكي PS3 لأندرويد RPCS3-Android يحصل على دعم موسّع لأذرع التحكم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تحديث الإعلان الأولي لفريق RPCS3 في ديسمبر الماضي، دخل محاكي RPCS3-Android مرحلة الألفا في أوائل مارس 2025. منذ ذلك الحين، تلقى محاكي PS3 لنظام أندرويد تحديثات مستمرة، حيث جلب الإصداران Alpha 5.0 و Alpha 5.1 تحسينات كبيرة.

مع إصدار Alpha 6، حصل المحاكي على دعم لوحدات تحكم البلوتوث، مما عزز تجربة المستخدم بشكل ملحوظ. أصبح هذا التحديث متاحًا في 24 مارس، ويمكن تنزيله من الصفحة الرسمية للمشروع على GitHub.

قبل ذلك، كان المحاكي يدعم بعض وحدات تحكم USB-C للهاتف المحمول، كما تم الإبلاغ عن توافق بعض وحدات تحكم بلايستيشن معه.

واحدة من الميزات المهمة التي يقدمها RPCS3-Android هي القدرة على تعيين الأزرار تلقائيًا وفقًا لوحدة التحكم المتصلة. ومع ذلك، قد لا تعمل هذه الميزة مع جميع وحدات التحكم، مثل Razer Kishi V2، مما قد يؤثر على تجربة اللعب في بعض الألعاب.

رغم التحسينات، لا يزال هناك بعض القيود. حاليًا، لا يمكن تعطيل تراكب GamePad، مما يعني أن الأزرار الافتراضية تظل ظاهرة على الشاشة حتى عند توصيل وحدة تحكم خارجية. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد حتى الآن طريقة لإعادة تخصيص الأزرار يدويًا، مما قد يسبب بعض الصعوبات أثناء اللعب.

لكن من المتوقع أن يتم حل هذه المشكلات مع التحديثات القادمة، خاصة أن الفريق يعمل على تحسين المحاكي بوتيرة سريعة. إلى جانب دعم وحدات التحكم اللاسلكية، يجلب التحديث الأخير تحسينات على أداء المحاكي، ولوحة تحكم افتراضية أكثر استجابة، بالإضافة إلى وضع الأساس لدعم مجلدات الألعاب مستقبلاً.

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