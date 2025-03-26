شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكتشفون جزيئات عضوية بحجم غير مسبوق على الكوكب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف العلماء جزيئات عضوية ذات "حجم غير مسبوق" على كوكب المريخ، مما يُضيف دليلاً إضافياً على احتمال وجود حياة عليه في الماضي، حيث وجد الخبراء سلاسل كربون طويلة، تحتوي على ما يصل إلى 12 ذرة متتالية، في عينات من صخور المريخ التي يعود تاريخها إلى مليارات السنين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد تكون هذه الجزيئات العضوية، الأطول التي تم تحديدها حتى الآن، منشأها الأحماض الدهنية، وهي اللبنات الأساسية للدهون والزيوت، وتتكون على الأرض من خلال النشاط البيولوجي.

وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف "ذو أهمية بالغة" في البحث عن علامات محتملة للحياة، وجُمعت العينات بواسطة جهاز تحليل العينات على المريخ (SAM)، وهو أحد الأجهزة الموجودة على متن مركبة كيوريوسيتي التابعة لناسا، والتي تدرس فوهة جيل منذ عام 2012.

يحتوي الجهاز على جهاز كروماتوجراف غازي ومطياف كتلة يسمحان له بتحديد الجزيئات في العينات، وأظهر التحليل أن الحجر الطيني المُجمع يحتوي على الجزيئات العضوية: الديكان، والأندركان، والدوديكان، وساعد قلة النشاط الجيولوجي والمناخ البارد والجاف على المريخ في الحفاظ على هذه المادة العضوية القيّمة على مدى 3.7 مليار سنة الماضية.

وأوضح الخبراء أن تاريخها يعود إلى الفترة التي ظهرت فيها الحياة لأول مرة على الأرض، وأضافوا أنه في حين أن الأحماض الدهنية تُعدّ مكونًا مهمًا للخلايا الحية على الأرض، إلا أنها يمكن أن تتشكل أيضًا من خلال عمليات غير حيوية فيزيائية وليست بيولوجية.

وفي مقال نُشر في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، قال الفريق إن نجاحهم يُمهد الطريق لمهام مستقبلية تبحث عن علامات على كيمياء معقدة تُشبه الحياة.