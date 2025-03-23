تكنولوجيا: Nvidia تكرر خطأ الـ 8 جيجابايت فقط في نسخة الحواسب المحمولة من RTX 5070

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بغض النظر عن مشكلات التوفر، حظي كارت GeForce RTX 4070 للحواسيب المكتبية بإشادة كبيرة عند إطلاقه قبل نحو عامين، مما جعل من الطبيعي توقع أداء مماثل من النسخة المحمولة المصممة للحواسيب المحمولة. للأسف، خيبت Nvidia تلك الآمال بتقليص ذاكرة الفيديو (VRAM) في النسخة المحمولة إلى ثلثي سعة النسخة المكتبية (من 12 جيجابايت GDDR6X إلى 8 جيجابايت GDDR6X)، مما جعل أداء RTX 4070 المحمولة أقرب إلى RTX 4060 المكتبية بدلاً من RTX 4070 المكتبية.

لسوء الحظ، ستكرر Nvidia نفس الخطأ مع سلسلة GeForce 50، حيث سيأتي كرت RTX 5070 للأجهزة المحمولة القادمة بذاكرة فيديو 8 جيجابايت فقط، كما هو الحال مع RTX 4070 المحمولة. بدلاً من زيادة ذاكرة RTX 5070 المحمولة لتتساوى مع 12 جيجابايت في النسخة المكتبية، ستُقدم Nvidia طرازًا جديدًا يُسمى RTX 5070 Ti المحمولة بذاكرة 12 جيجابايت “كاملة”. حتى مع ذلك، تأتي النسخة المكتبية من RTX 5070 Ti بذاكرة 16 جيجابايت كمعيار افتراضي، مما يزيد من تعقيد وضع ذاكرة الفيديو في كروت Blackwell المحمولة.

تُعتبر ذاكرة 8 جيجابايت الحد الأدنى أو الهدف “الاقتصادي” لمتطلبات الألعاب، حتى عند دقة 1080p إلى 1440p. إدخال طراز RTX 5070 Ti المحمولة، بينما لم يكن هناك RTX 4070 Ti محمولة من قبل، يظهر أن Nvidia تدفع RTX 5070 المحمولة نحو فئة الميزانية المنخفضة بدلاً من تعزيزها لتتناسب مع الفئة المتوسطة العليا للنسخة المكتبية. في المرة القادمة التي ترى فيها “المواصفات الموصى بها” لعنوان جديد، يمكنك بالتأكيد توقع أن تعمل النسخة المحمولة من RTX 5070 بشكل أسوأ بكثير من نظيرتها المكتبية.

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