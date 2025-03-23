تكنولوجيا: Hisense تطلق تلفاز UX MicroLED الضخم بحجم 163 بوصة للطلب المسبق في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Hisense تلفاز UX MicroLED بحجم 163 بوصة، وهو متاح الآن للطلب المسبق في الصين. تم الإعلان عن هذا الطراز في وقت سابق من العام، وعُرض في معرض CES 2025 إلى جانب طراز أصغر بحجم 136 بوصة وتلفزيون L9Q TriChroma Laser.

تتميز شاشة تلفزيون UX MicroLED بـ 24.88 مليون نواة بلورية Micro LED، والتي يُقال إنها توفر مستوى سطوع عالٍ يصل إلى 10,000 شمعة. من مزايا هذه التقنية مقارنةً بـ OLED تقليل مخاطر الاحتراق. يحتوي الطراز على معدل تحديث بكسلي يبلغ 3,840 هرتز، مع تغطية 98% من نطاق ألوان DCI-P3، ودعم لتقنيات Dolby Vision IQ وHDR10+ وصيغ HDR. شاشة الأوبسيديان البانورامية مزودة بطبقة نانو-ضوئية ثلاثية تُقلل من تأثير الضوء المحيط، مع انعكاسية 3.8% وزاوية رؤية واسعة تبلغ 170 درجة.

تدعي Hisense أن هذا الطراز يتمتع بهندسة مزدوجة النواة فريدة تتيح التحكم في الضوء واللون في وقت واحد. تشمل الميزات عرضًا مقسمًا للشاشة مع خاصية صوتية مقسمة مصاحبة، ونظام صوتي بقنوات 6.2.2 من Devialet، متوافق مع Dolby Atmos وDTS: Virtual X. تشمل ميزات الألعاب تقنية VRR وAMD FreeSync Premium Pro ومنفذي HDMI 2.1 يدعمان 4K بمعدل 120 هرتز. تدعي Hisense أيضًا أن هذا الطراز بدون حواف يمتلك أنحف جسم في الصناعة بسمك 24 مم (حوالي 0.94 بوصة). يُباع تلفزيون Hisense UX MicroLED بحجم 163 بوصة بسعر 799,999 يوان صيني (حوالي 110,372 دولارًا) في الصين. لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الطراز سيُطلق في أسواق أخرى أو متى.

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