شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض 6 ملايين جنيه على حسام عبد المجيد لتعديل عقده مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

جهز مسئولو نادى الزمالك عرض مالى لتقديمه الى حسام عبد المجيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم ، لتعديل عقده مع الفريق والممتد الى الموسم المقبل، فى ظل رغبة النادى استمرار اللاعب مع الفريق ، تجنبا لتلقيه عروض من اندية اخرى سواء داخل مصر او خارجها

و تصل قيمة العرض المقدم من الزمالك الى 6 ملايين جنيه فى الموسم ، بدلا من مليون ونصف فى عقده الحالى، والذى يتساوى مع ناشئى الفريق رغم امكانيات اللاعب الفنية ومستواه اللافت.

من المقرر أن يتم عقد جلسة مع اللاعب عقب العودة من المشاركة مع المنتخب ، للاتفاق على العقود الجديدة. فى الوقت الذى يريد فيه اللاعب وضع شرط جزائى فى عقده الجديد مع الفريق، وهو ما تدرسه لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة.

وحال موافقة الزمالك على الشرط الجزائى سيتم تحديد موعد لجلسة توقيع العقد الجديدة، وحال رفض الإدارة سيتم التفاوض مع اللاعب حول هذا الشرط.