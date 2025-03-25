تصفيات مونديال 2026: السعودية تعود بنقطة من اليابان دون إقناع

الرياص - اسماء السيد - سايتاما : عادت السعودية بنقطة التعادل السلبي من أرض اليابان من دون أن تكون مقنعة لتدخل في مشوار معقد نحو التأهل المباشر، الثلاثاء في سايتاما ضمن الجولة الثامنة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وبدا واضحا أن السعودية تلعب من أجل التعادل، في ظل سيطرة يابانية طوال المباراة بلغت 78 في المئة من دون ترجمة فرصها إلى أهداف.

ورفعت السعودية رصيدها إلى عشر نقاط في المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة، مقابل 20 لليابان التي كانت في الجولة السابقة أول المتأهلين إلى النهائيات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. فيما تملك أستراليا 10 نقاط وتحلّ في وقت لاحق على الصين (6)، وتلعب البحرين مع مضيفتها إندونيسيا (كلاهما 6 نقاط).

ويبقى للسعودية مبارتان صعبتان في حزيران/يونيو على أرض البحرين قبل استضافة أستراليا.

وقال حارس السعودية نواف العقيدي لقناة بي إن سبورتس "خرجنا بنتيجة إيجابية أمام منتخب منظم وقوي في كل الخطوط. لا شك أننا حزينون قليلا نظرا لأننا لعبنا على التعادل".

ويضمن بطل ووصيف كل من المجموعات الثلاث تأهله مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الثالث والرابع لدور رابع يتأهل عنه منتخبان إضافيان.

وقال هداف المنتخب السابق ياسر القحطاني "النتيجة إيجابية لكن ليس هذا المنتخب السعودي الذي نطمح إليه. هذا الاسلوب لا يتناسب أبدا مع لاعبي السعودية. اتضحت الأمور، ويجب الانتصار في المبارتين المقبلتين كي نتأهل".

بدوره، قال لاعب الوسط الدولي السابق تيسير الجاسم "كان واضحا أن المدرب بحث عن نقطة من خلال أسلوب اللعب بخمسة مدافعين. كان أفضل أن نفوز كي لا ندخل بالحسابات المعقدة. صحيح أن اليابان منتخب قوي، لكن طوال المباراة لم نشاهد أي هجمة للسعودية. بحثنا عن التعادل أكثر من الفوز".

وعانى مدرب السعودية الفرنسي هيرفيه رونار من كثرة الغيابات، على غرار سعود عبدالحميد لاعب روما الإيطالي ومحمد كنو وحسن كادش، فيما غاب عن اليابان كاورو ميتوما جناح برايتون الانكليزي.

وشهد الشوط الأول ضغطا يابانيا أثمر سيطرة واستحواذا، مقابل ترك مساحات من الدفاع السعودي.

وفيما أرهق كيتو ناكامورا الدفاع السعودي على الجهة اليسرى، جاءت أخطر فرصة يابانية عندما انسل دايزن مايدا وراء الدفاع وأطلق تسديدة صاروخية هزت القائم الأيمن لمرمى نواف العقيدي (9).

ومن خطأ بالتشتيت لعلي لاجامي، استغله مايدا، لاعب سلتيك الاسكتلندي، منطلقا بسرعة لكنه تباطأ بعد انفراده بالحارس (20)، ثم سدد تاكيفوسا كوبو يسارية قوية من خارج المنطقة فوق العارضة (27)، لينتهي الشوط الأول من دون أهداف أو حلول هجومية واضحة للسعودية.