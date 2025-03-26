شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم سيراليون بهدف زيزو ويعزز صدارته لتصفيات كأس العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره السيراليوني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



احتفال زيزو بالهدف



حسام حسن



صلاح خلال المباراة



صلاح مع طقام التحكيم

جاء هدف الفراعنة عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون اليوم في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.

وضم تشكيل منتخب مصر: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد"

بينما تواجد علي مقاعد البدلاء كلا من: "محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".



صلاح



عمر مرموش خلال المباراة



عمر مرموش



مباراة منتخب مصر وسيراليون

وضمت قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

الشوط الأول

حاول المنتخب في أكثر من مرة فك شفرة دفاعات سيراليون، لكن دون خطورة باستثناء تسديدة محمد صلاح التي علت العارضة بقليل في الدقيقة 14.

نشط المنتخب من أطراف الملعب في الربع الثاني من اللقاء، وعكس مجربات اللقاء جاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح سيراليون عن طريق ساماديا لكنها بعيدة عن المرمى.

كاد الحل يأتي بعد تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء لصالح مصر ليسدد تريزيجيه كرة تصدى لها حارس المرمى، بعدها حاول المنتخب استغلال انطلاقات تريزيجيه ومرموش لكن دفاع سيراليون كان في الموعد. لاحت فرصة جديدة بعد تمريرة من صلاح إلى مرموش الذي سدد كرة صاروخية من يسار منطقة الجزاء لصالح مصر لكنها مرت بجوار القائم الأيسر، ثم تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق مصطفى محمد ارتطمت بالدفاع. وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع جاء الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف. الشوط الثاني الشوط الثاني في الشوط الثاني، سدد مروان عطية كرة قوية ارتطمت بالقائم، بعدها زادت محاولات المنتخب في الاختراق عن طريق عمر مرموش وصلاح وتريزيجيه. وفي الدقيقة 56 أجرى حسام حسن تبديله الأول بخروج مصطفى محمد المهاجم الصريح ونزول حمدي فتحي ليصحبها تعديل في خطة اللقب. وأهدر المنتخب فرصة تعزيز النتيجة، بعد تمريرة رائعة من صلاح لزيزو الذي انفرد بالمرمى ليمرر كرة من يمين منطقة الجزاء لكنها مرت من أمام عمر مرموش. ودفع حسام حسن بتبديل ثان بخروج زيزو صاحب الهدف ونزول محمد شحاتة لتأمين خط الوسط، في ظل اندفاع المنتخب السيراليوني بحثا عن تعديل النتيجة.

في الدقائق الأخيرة، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد شحاتة شتتها الدفاع بنجاح، بينما تحصل مروان عطية على بطاقة صفراء في الوقت المحتسب بدل من الضائع لتعطيل اللعب.



محمد صلاح خلال المباراة



محمد صلاح



محمد هانى خلال المباراة



محمد هانى وجانب من المباراة



محمد هانى



محمود تريزيجه خلال مباراة سيراليون



محمود تريزيجه



مرموش وكوكا وزيزو وصلاح



مروان عطية



مصطفى محمد خلال المباراة



مصطفى محمد وجانب من اللقاء



مصطفى محمد