شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر مع إثيوبيا في الأول من سبتمبر المقبل، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب الوطنى نجح في تحقيق الفوز اليوم على سيراليون بهدف مقابل لا شىء أحرزه أحمد سيد زيزو في نهاية الشوط الأول، ليرفع الفراعنة رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون اليوم في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.

وضم تشكيل منتخب مصر: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد.

بينما تواجد علي مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.