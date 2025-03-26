شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «آيكتك» 50.2% إلى 1.5 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك" في عام 2024 بنسبة 50.2% إلى 1.5 مليون ريال، مقابل 3.1 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض إرباح السنة الحالية مقارنة بالسنة المماثلة من العام السابق، بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك والإطفاء للأصول مع ارتفاع طفيف في مصاريف التشغيل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض إرباح السنة الحالية مقارنة بالسنة المماثلة من العام السابق، بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك والإطفاء للأصول مع ارتفاع طفيف في مصاريف التشغيل.