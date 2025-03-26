شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «آيكتك» 50.2% إلى 1.5 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك" في عام 2024 بنسبة 50.2% إلى 1.5 مليون ريال، مقابل 3.1 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض إرباح السنة الحالية مقارنة بالسنة المماثلة من العام السابق، بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك والإطفاء للأصول مع ارتفاع طفيف في مصاريف التشغيل.