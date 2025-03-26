الاقتصاد

تراجع أرباح «آيكتك» 50.2% إلى 1.5 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «آيكتك» 50.2% إلى 1.5 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك" في عام 2024 بنسبة 50.2% إلى 1.5 مليون ريال، مقابل 3.1 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب انخفاض إرباح السنة الحالية مقارنة بالسنة المماثلة من العام السابق، بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك والإطفاء للأصول مع ارتفاع طفيف في مصاريف التشغيل.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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