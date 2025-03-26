الاقتصاد

أرباح «الحاسوب للتجارة» تقفز إلى 3.77 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «الحاسوب للتجارة» تقفز إلى 3.77 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الحاسوب للتجارة في عام 2024 بنسبة 117% إلى 3.77 مليون ريال، مقابل 1.7 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نتيجة لزيادة المبيعات والتحسن النسبي في هامش الربحية لبعض المنتجات لعام 2024.
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