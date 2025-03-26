شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الحاسوب للتجارة» تقفز إلى 3.77 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الحاسوب للتجارة في عام 2024 بنسبة 117% إلى 3.77 مليون ريال، مقابل 1.7 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نتيجة لزيادة المبيعات والتحسن النسبي في هامش الربحية لبعض المنتجات لعام 2024.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نتيجة لزيادة المبيعات والتحسن النسبي في هامش الربحية لبعض المنتجات لعام 2024.