شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «رواسي» 67% إلى 7.45 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة رواسي البناء للاستثمار في عام 2024 بنسبة 67% إلى 7.45 مليون ريال، مقابل 22.68 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- انخفاض هامش الربح الإجمالي.
- البدء في استلام المشاريع الجديدة خلال عام 2024 والذي يتوقع أثرها المالي في فترات لاحقة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- انخفاض هامش الربح الإجمالي.
- البدء في استلام المشاريع الجديدة خلال عام 2024 والذي يتوقع أثرها المالي في فترات لاحقة.