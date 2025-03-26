الاقتصاد

تراجع أرباح «رواسي» 67% إلى 7.45 مليون ريال في 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «رواسي» 67% إلى 7.45 مليون ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «رواسي» 67% إلى 7.45 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة رواسي البناء للاستثمار في عام 2024 بنسبة 67% إلى 7.45 مليون ريال، مقابل 22.68 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- انخفاض هامش الربح الإجمالي.
- البدء في استلام المشاريع الجديدة خلال عام 2024 والذي يتوقع أثرها المالي في فترات لاحقة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا