شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «موبي للصناعة» إلى 37.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وقالت الشركة: إن انطلاقاً من التزامها وسعيها الدائم لتحقيق مزيداً من الشفافية، ورؤية واضحة لمساهمي الشركة، ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، فقد وافق مجلس الإدارة، أمس، على خطة توزيعات الأرباح الربعية على مساهمي الشركة خلال عام 2025م، إذ ستكون كما يلي:

- توزيع 15 هللة للسهم الواحد للربع الرابع من العام 2024م.

- توزيع 15 هللة للسهم الواحد للربع الأول من العام 2025م.

- توزيع 15 هللة للسهم الواحد للربع الثاني من العام 2025م.

- توزيع 15 هللة للسهم الواحد للربع الثالث من العام 2025م.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2024م وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 7.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-10 الموافق 2025-04-08، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-25 الموافق 2025-04-23. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة موبي للصناعة في عام 2024 بنسبة 23.9% إلى 37.6 مليون ريال، مقابل 30.3 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 16% وكذلك بسبب انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق.وقالت الشركة: إن انطلاقاً من التزامها وسعيها الدائم لتحقيق مزيداً من الشفافية، ورؤية واضحة لمساهمي الشركة، ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، فقد وافق مجلس الإدارة، أمس، على خطة توزيعات الأرباح الربعية على مساهمي الشركة خلال عام 2025م، إذ ستكون كما يلي:- توزيع 15 هللة للسهم الواحد للربع الرابع من العام 2024م.- توزيع 15 هللة للسهم الواحد للربع الأول من العام 2025م.- توزيع 15 هللة للسهم الواحد للربع الثاني من العام 2025م.- توزيع 15 هللة للسهم الواحد للربع الثالث من العام 2025م.ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2024م وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 7.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-10 الموافق 2025-04-08، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-25 الموافق 2025-04-23.