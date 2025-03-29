شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى يستهدف 3100 دولار والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي قبل إغلاق الأسبوع أعلى مستوى عند 3086 دولارا للأونصة بعد أن وجد السعر دعما من ارتفاع الزخم الصاعد من جديد ليصبح مستهدف السعر الآن عند المستوى 3100 دولار.

حافظ سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29 مارس على مكاسبه المحققه وفق سعر الإغلاق الأسبوعي، ليسجل الذهب حالة من الثبات فوق 4360 جنيهًا للجرام من عيار 21 وسط تداولات محدودة في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 يسجل 4983 جنيها

-عيار 21 يسجل 4360 جنيها

-عيار 18 يسجل 3737 جنيها

-الجنيه الذهب 34880 جنيها

الارتفاع الحالي في سعر الذهب يأتي بدعم من ارتفاع كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي.



في الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة الأمر الذي يجعل تركيز السعر منصب على حركة السعر العالمي للذهب.



سجل سعر الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد خلال التداولات بدعم من استمرار المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي على السيارات وتعهد العديد من الدول بالرد على هذه الإجراءات مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

استمر الذهب في مصر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة مع استمرار الدعم الذي يحصل عليه من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي التي تسجل مستويات تاريخية حالياً، بينما يأتي هذا الارتفاع في الذهب المحلي بالرغم من ثبات عوامل التسعير الأخرى.