شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير عاجل لجميع مستخدمى Chrome بشأن عملية احتيال عبر عناوين URL والان مع تفاصيل الخبر

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم من خطر وجود رابط مزيف يتيح للمخترقين سرقة المعلومات الشخصية للضحايا، وأفادت الوكالة بأن المخترقين ينشئون مواقع ويب تدعي تحويل نوع من الملفات إلى نوع آخر، مثل تحويل ملفات .doc إلى ملفات .pdf، والتي تم اختراقها ببرمجيات خبيثة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مستخدمي كروم البالغ عددهم ثلاثة مليارات مستخدم من أنه بعد تنزيل البرنامج، يتمكن مجرمو الإنترنت من الوصول إلى المعلومات المخزنة مثل أرقام الضمان الاجتماعي وكلمات المرور والمعلومات المصرفية.

وقالت فيكي ميجويا، أخصائية الشؤون العامة في مكتب التحقيقات الفيدرالي في دنفر: "للأسف، لا يدرك العديد من الضحايا أنهم أصيبوا ببرامج ضارة إلا بعد فوات الأوان، حيث تُصاب أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ببرامج فدية أو تُسرق هويتهم".

ونصحت الوكالة مستخدمي كروم بعدم تنزيل برامج تحويل الملفات من مواقع ويب غير معروفة.

إذا كنت ضحية لهذه الخدعة، فينصحك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) "بالتواصل مع مؤسساتك المالية على الفور".

وأضافت الوكالة: "شغل برنامج فحص فيروسات محدثًا للتحقق من وجود برامج ضارة محتملة ثبتها المحتالون، وفكر في عرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك على شركة متخصصة في خدمات إزالة الفيروسات والبرامج الضارة".

وأشار التحذير إلى استخدام أدوات تنزيل ملفات MP3 أو MP4 أيضًا في عملية الاحتيال، حيث يحاول المحتالون تقليد عناوين URL الأصلية بتغيير حرف واحد فقط، أو "INC" بدلاً من "CO".



