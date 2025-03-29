شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس آبل يبدى إعجابه بتطبيق ديب سيك الصيني وهذا ما يوصى به والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة DeepSeek AI الصينية عن نماذج ذكاء اصطناعي باهظة الثمن، حتى أنها حققت نجاحًا باهرًا بين مستخدمي آيفون في الولايات المتحدة، وخلال زيارته للصين، سئل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، الذي يسعى إلى بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، عن رأيه في نموذج الذكاء الاصطناعي الشائع المُطوّر في البلاد.

يرجح أن زيارة كوك للصين تهدف إلى تعزيز طموحات آبل في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة، والتي تحتاج إلى مصدر محلي للذكاء الاصطناعي لتشغيل ميزاته على أجهزة آيفون، حيث تعد الصين من أكبر أسواق آبل، ويشهد الذكاء الاصطناعي نموًا متسارعًا فيها، لذا فإنّ زيارة رئيس آبل إلى الصين لتحريك المحادثات أمر بديهي.

كان كوك يتحدث إلى وسائل الإعلام الرسمية، حيث سئل عن رأيه في ديب سيك، فقال إنه "ممتاز"، ليس هذا فحسب فقد ورد أن رئيس شركة آبل قال إنه يوصي بنماذج الذكاء الاصطناعي من الشركات الصينية الناشئة مثل ديب سيك.

جاءت جميع هذه التصريحات قبل مؤتمر للمطورين في شنغهاي، ومن الواضح أن آبل تسعى لإرضاء النظام المحلي للحصول على الموافقة على نظامها البيئي الخاص بالذكاء الاصطناعي، عادةً ما يكون كوك دبلوماسيًا في مثل هذه الأسئلة، حيث يكون لديه الكثير على المحك، ويبدو أن الرد بكلمة واحدة جزء من أسلوبه المعتاد.

ورد أن الحكومة الصينية طلبت من شركة آبل التعاون مع شركة محلية لإطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في البلاد، ولم يكن هذا قرارًا اختياريًا، لدى آبل بالفعل الكثير من المهام، مع تأجيل إطلاق Siri للذكاء الاصطناعي إلى عام 2026، بينما تجري الشركة تغييرات شاملة داخليًا لإطلاق الذكاء الاصطناعي، يأمل كوك أن تلعب الصين دورًا كبيرًا في نجاحه.