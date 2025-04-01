شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بيراميدز مع الجيش الملكى المغربى قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز لإستكمال مشواره الأفريقى فى دوري الابطال حيث يخوض الليلة مباراة قوية مع الجيش الملكى المغربى فى ذهاب ربع نهائى البطولة القارية.

وسبق أن التقى بيراميدز مع الجيش الملكي في مواجهتين فقط بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لعام 2023.

وتعادل بيراميدز إيجابيًا 2-2 ضد الجيش الملكي في الجولة الأولى على ستاد الدفاع الجوي، وسيبحث بيراميدز عن أول انتصار له ضد الفرق المغربية على الإطلاق، من أجل الوصول للمربع الذهبي.

وفي لقاء الجولة الخامسة، خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 في المغرب ، ويتطلع بيراميدز لتحقيق فوزه الأول على الجيش الملكي خلال معركتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكى على استاد مولاي عبد الله في الرباط في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

وأبعدت القرعة الاهلى وبيراميدز عن الصدام حتى المباراة النهائية، حيث من المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الأهلى والهلال، مع الفائز من الترجي وصن داونز، في نصف النهائي ، وفى الطرف الآخر يلتقى الفائز من بيراميدز والجيش مع الفائز من أورلاندو والمولودية، وفى حالة نجاح الثنائى المصرى في تخطى عقبتى ربع ونصف النهائي سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.