شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى دوري الأبطال قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز لاستكمال مشواره الأفريقى فى دوري الابطال حيث يخوض الليلة مباراة قوية مع الجيش الملكى المغربى فى ذهاب ربع نهائى البطولة القارية.

استطاع بيراميز حصد بطاقة الصعود من دور المجموعات (الـ16) لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باقتناص المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

ويقدم بيراميدز والجيش الملكى مستويات أكثر من رائعة، وكان الأول تأهل وصيفاً للمجموعة الرابعة التي جمعت الترجي وساجرادا الأنغولي ودغوليبا المالي، بينما الثاني تصدر المجموعة الثانية التي ضمت صن داونز والرجاء المغربي ومانيما أنيون الكونغولي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويدير مباراة الليلة الحكم الصومالي، عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيريوت المساعد الثاني، والتنزاني أحمد علي الحكم المساعد الرابع، وعلى تقنية الفيديو، توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا.

ويراقب المباراة، جمال سالم من ليبيا، ومراقب الحكام ليم كي شونج من موريشيوس، والمنسق العام بوتسو فالينتيا من جنوب أفريقيا، ومحمد السيسي المنسق الإعلامي من مصر، والمنسق الأمني باشينس نداندلا من إسواتيني، ومساعد المنسق العام إيمريك أناتولي من مدغشقر، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

وتقام مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكى على استاد مولاي عبد الله في الرباط في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.