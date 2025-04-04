شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب مرتين في موريتانيا استعداداً لمواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض حصتين تدريبتين يومى الاحد والاثنين في موريتانيا استعداداً لمواجهة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يستعد الاهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.