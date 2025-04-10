شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: إعلان نتنياهو إنشاء محور ميراج سيعزل قطاع غزة بالكامل عن عمقه العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن تفجير الاحتلال منازل فى رفح الفلسطينية وتدميره بنى تحتية تصعيد خطير في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا، مؤكدا أن ما يجري فى رفح محاولة بائسة لتسجيل إنجاز عسكرى عبر ارتكاب جرائم حرب وانتهاك فاضح للقانون الدولى.

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وأكدت الحركة، أن إعلان نتنياهو إنشاء محور ميراج أو ما أسماه محور فيلادلفيا 2 ليس استهدافا لرفح بل لعزل القطاع بالكامل عن عمقه العربى.

وأضافت الحركة: "ندعو أمتنا وأحرار العالم إلى رفع الصوت عاليا بوجه الجرائم المستمرة واتخاذ مواقف فعالة تضع حدا للعدوان، ما يجري برفح سياسة إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري ما كانت لتتم لولا الصمت الإقليمى والدولى".