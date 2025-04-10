بلغ سعر الذهب مستويات قياسية في ظل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب وأدت الى تراجع الدولار، مع تجاوزه 3171 دولارا للأونصة، بعيد بدء تداولات الأسواق الأميركية. وقرابة الساعة 15,35 بتوقيت غرينيتش، انخفض سعر الأونصة بشكل طفيف الى 3170,25 دولارا.

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الذهب يبلغ مستويات قياسية مع تجاوزه 3171 دولارا للأونصة اثر تراجع الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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