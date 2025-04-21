الثانية خلال 24 ساعة.. "الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة مُسيرّة أميركية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، 19 إبريل 2025، إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع "MQ_9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء.

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية:

▪الدفاعات الجوية تسقط طائرة أمريكية معادية نوع "MQ_9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء

▪ عملية إسقاط الطائرة الأمريكية تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع

▪ الطائرة هي الثانية التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال الشهر الجاري

▪ارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة ال فتح الموعود والجهاد المقدس إلى 21 طائرة

▪ استمرار الغارات واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني

▪استمرار الغارات واستهداف المواطنين لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني

▪مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها

المصدر : وكالات