آيشواريا راي تنفي مزاعم انفصالها عن زوجها أبهشيك باتشان في صورة جديدة تجمعهما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 05:55 مساءً - حلت أمس ذكرى زواج نجمي بوليوود آيشواريا راي وأبهشيك باتشان الـ 18، حيث تزوجا يوم 20 أبريل من عام 2007، ورحبا بابنتهما أرادهيا في 16 نوفمبر عام 2011. ولهذه المناسبة شاركت آيشواريا صورة عائلية جمعتها بزوجها وابنتها.

آيشواريا راي تستغل ذكرى زواجها لإيصال رسالة معينة

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من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، شاركت نجمة بوليوود آيشواريا راي صورة عائلية تجمعها بزوجها أبهشيك باتشان- نجل النجم العالمي أميتاب باتشان- وابنتهما؛ أرادهيا. ولم تعلق آيشواريا على الصورة، إنما اكتفت بالرمز التعبيري للقلب في تعليقها على الصورة.

وجاءت هذه الصورة بعد الكثير من التكهنات التي زعمت تصدع علاقة الزوجين بعد أن شوهد كلٌ منهما على حدة في العديد من المناسبات العامة التي جمعتهما، والتي كان أبرزها حضورهما حفل زفاف أنانت أمباني، حيث جاء أبهشيك مع والده ووالدته وشقيقته، بينما جاءت آيشواريا لنفس المناسبة مع ابنتها. وقد قابلت آيشواريا كل هذه المزاعم بالتجاهل والسكوت.

أبهشيك باتشان يُزيد من شائعات الانفصال

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في شهر يوليو من العام الماضي، أثار أبهشيك باتشان شائعات الانفصال، بعدما أبدى إعجابه بمنشور عبر إنستغرام للمؤلفة هينا خاندلوال، تحدثت فيه عن الواقع المعقد للحب والطلاق، فكان هذا التفاعل الشرارة التي اندلعت بسببها نيران الشائعات التي تفيد بانفصال الزوجين.

ويرجع السبب الحقيقي وراء إعجاب نجم بوليوود بمنشور حول الطلاق ليس لأنه يمر بأزمة انفصال، ولكن لأن زيراك ماركر، وهو صديق قديم لآيشواريا، ساهم في المقالة.

قد ترغبين في معرفة هل يمهد أبهشيك باتشان للطلاق من آيشواريا راي؟ إليكم الحقيقة

آيشواريا راي على جبهة العمل

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شوهدت آيشواريا راي آخر مرة في الفيلم التاميل Ponniyin Selvan: II، ومن المتوقع أن تظهر هذا العام في مهرجان كان السينمائي. أما بالنسبة لأبهيشيك، فقد شوهد آخر مرة في فيلم Be Happy. ويُقال إنه يشارك في فيلم King للنجم شاروخان، والذي تشارك فيه أيضاً سوهانا خان. ويُقال إن أبيشيك خضع لتحوّل مذهل من أجل الفيلم.

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