المؤثر العالمي أندرو تيت.. اغتصاب من فوهة مسدس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تقول وثائق محكمة بريطانية أن المؤثر البريطاني الأميركي على إنترنت أندرو تيت صوّب مسدسًا نحو امرأة وقال لها: "أنا رئيسك ستفعلين ما أقوله وإلا ستدفعين ثمنًا باهظًا."

وتتضمن وثائق المحكمة العليا البريطانية التي اطلعت عليها صحيفة (التلغراف) اللندنية مزاعم بالاغتصاب والاعتداء والسيطرة القسرية. وينفي تيت جميع الادعاءات الموجهة ضده، والتي وصفها بأنها "مجموعة أكاذيب" و"اختلاقات فاضحة".

وتتمحور القضية المدنية المرفوعة ضده حول مزاعم قدمتها أربع نساء بشأن حوادث قلن إنها وقعت في مدينتي لوتون وهيتشين البريطانيتين بين عامي 2013 و2015.

وكانت مرأتان على علاقة بأندرو تيت في عامي 2013 و2014، بينما عملت الأخريان في شركته لكاميرات الويب عام 2015. وتزعم الادعاءات الواردة في وثائق المحكمة أن تيت اغتصب وخنق إحدى... امرأة عملت لديه عام ٢٠١٥، قبل أن يعتدي على أخرى.

ويُقال أيضًا إنه قال لإحدى المرأتين: "أنا أفكر فقط في اغتصابكِ"، وفي الاعتداء التالي، يُزعم أن تيت خنق المرأة وسألها: "لمن تنتمين؟" بينما كان يمنعها من الكلام.

خنق وجنس

ويُزعم أنه استمر في ممارسة الجنس بعد إغمائها. وتزعم إحدى النساء أنها خُنقت بشدة لدرجة ظهور بقع حمراء حول عينيها، وهو ما يحدث نتيجة انفجار الشعيرات الدموية، وهو نتيجة شائعة للاختناق.

ويُزعم أيضًا أنه خنق مدعية رابعة بشدة أثناء ممارسة الجنس لدرجة أنها فقدت الوعي، لكنه استمر في ممارسة الجنس معها.

وصرحت المرأة، التي يُشار إليها باسم سيينا، وهو ليس اسمها الحقيقي، لـ(بي بي سي) أن ممارسة الجنس كانت بالتراضي في البداية قبل خنقها. وينفي تيت حدوث أي خنق، لكنه أقر بأن يده ربما كانت حول رقبتها.

كما تزعم أنها رأت مسدسًا في شقته عام ٢٠١٤، وتزعم وثائق دفاع تيت أنه "ربما كان هناك مسدس لعبة في الشقة".

وسبق أن أبلغت النساء الثلاث الأخريات عنه للشرطة، لكن هيئة الادعاء الملكية لم توجه إليه اتهامات رسمية.

والآن، إلى جانب سيينا، يسعين للحصول على تعويضات في المحكمة المدنية عن "الاعتداءات والضرب وإلحاق الأذى المتعمد".

حرمان من العدالة

وصرح مات جوري، من شركة ماكيو جوري وشركاه - الشركة التي تمثل النساء - لـ(بي بي سي) بأن موكلاته "حُرمن من العدالة من قبل الشرطة وهيئة الادعاء الملكية، بينما كنّ يشاهدن نفوذ أندرو تيت يتزايد".

وأضاف: "لم يتبقَّ لهن خيار آخر سوى رفع قضيتهن في المحكمة العليا لمحاسبة تيت نهائيًا".

يذكر أن تيت، البالغ من العمر 38 عامًا، ملاكم كيك بوكسينغ بريطاني أميركي سابق، لديه ملايين المتابعين على الإنترنت.

وتُعدّ قضية المحكمة العليا أحدث تحدٍّ قانوني يواجهه.

ويواجه هو وشقيقه تريستان، البالغ من العمر 36 عامًا، تهمًا في المملكة المتحدة بالاغتصاب والاتجار بالبشر. ينفيان هذه الاتهامات، وقد غادرا رومانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة، حيث بدأ المدعي العام لولاية فلوريدا تحقيقًا جنائيًا فيهما.

وستُعقد جلسة استماع تمهيدية للقضية أمام المحكمة العليا في 15 أبريل/نيسان.