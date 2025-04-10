بوليتيكو: ترامب يستفتي قلبه بعد تصريح "المؤخرة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: نقل موقع "بوليتيكو" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن قراره تعليق فرض الرسوم الجمركية على الواردات في اليوم الذي كانت ستدخل فيه حيز التنفيذ، "كان نابعا من قلبه".

وتابعت الصحيفة على موقعها أن ترامب قال في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء: "لقد كنت أفكر في الأمر طوال الأيام القليلة الماضية. أعتقد أنه ربما تم التوصل إلى هذا القرار في وقت مبكر من صباح اليوم. وقد كتبته فقط لأنه لم يكن لدينا إمكانية للوصول إلى محامين، وكتبناه من قلوبنا. لقد كتبته من القلب، وأعتقد أنه كان مكتوبا بشكل جيد أيضا".

وكتب ترامب منشوره على موقع "تروث سوشيال" بالتعاون مع وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وبدا الإعلان مفاجئا للمشرعين الجمهوريين الآخرين، وفقا لكليهما.

ويأتي التعليق عقب يوم واحد من تصريح مثير لترامب قال فيه إن قادة الدول يتواصلون معه "ويقبلون مؤخرته" Kissing my ass، على حد تعبيره، سعيا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

وكانت الصين قد أعلنت رفع الرسوم الإضافية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84% اعتبارا من اليوم 10 أبريل ردا على رفع ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 125% نظرا لما أسماه "عدم احترامها للأسواق العالمية".

ونقلا عن مصادر مطلعة فإن البيت الأبيض تلقى عددا كبيرا من الطلبات من بينها مذكرة من الاقتصاديين في غولدمان ساكس، بعد ظهر الأربعاء، تشير إلى احتمال حدوث ركود اقتصادي بنسبة 45% خلال عام واحد، ثم رفعوا ذلك الاحتمال إلى 65%.

ويبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين نحو 583 مليار دولار (عام 2024)، وبلغ حجم الواردات الأمريكية من الصين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 73 مليار دولار، والصادرات نحو 20 مليار دولار.

ووفقا لمحللين فإنه وعلى خلفية تهجير العمالة الرخيصة من المكسيك ودول أمريكا اللاتينية، وكذلك هروب الصناعات الأمريكية، بحثا عن أيادي عاملة رخيصة، فإن الولايات المتحدة لن تتمكن من "إعادة" الصناعة إلى البلاد في أي وقت قريب، لا سيما بالنظر إلى اتساع الهوة بين الصادرات والواردات الأمريكية إلى الصين بالتحديد. لهذا فإن محاولة ترامب لفرض رسوم جمركية، والتي يقول عنها الخبير الاقتصادي جيفري ساكس إنها "حمائية" وليست "تكتيكا للتفاوض"، ستضر الولايات المتحدة قبل أن تلحق الضرر بالجميع.

ويتابع ساكس أن العجز التجاري للولايات المتحدة، والذي يحاول ترامب حله من خلال فرض الرسوم الجمركية، هو نتيجة للمصروفات الهائلة التي تتكبدها الميزانية الأمريكية مقابل الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعاني الولايات المتحدة من عجز سنوي قدره 7%.

وكان الملياردير الأمريكي والمستثمر في صناديق الاحتياط بيل أكمان قد حذر الرئيس الأمريكي من مخاطر خططه للرسوم الجمركية، وقال إن الأعمال التجارية "تعتمد على الثقة، والرئيس يفقد ثقة رواد الأعمال حول العالم، وهو ما ستكون عواقبه وخيمة على الولايات المتحدة وعلى ملايين المواطنين الأمريكيين الذين دعموا الرئيس، لا سيما المستهلكين ذوي الدخل المحدود الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية هائلة".

وفي مقال نشره موقع "ذا هيل"، يرى خبراء أن الرسوم الجمركية في حد ذاتها لا تضمن ما يأمل أن تسفر عنه، من وجهة نظر ترامب، من "عودة الوظائف والمصانع بقوة" إلى الولايات المتحدة، لكنها قد تكون جزءا من استراتيجية صناعية أوسع نطاقا، إذا طبقت بالتزامن مع طرح سياسات مواتية للعمال، مثل دعم الأجور المرتفعة، والحد من اعتماد الأتمتة التي تحل محل الوظائف، لكن هناك أدلة قليلة تشير إلى عمل إدارة ترامب حتى الآن على طرح مثل هذه الأجندة الواسعة لحماية العمال.

