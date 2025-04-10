البيت الأبيض لا يتوقع خفض الرسوم الجمركية إلى دون 10 بالمئة: الأمر يتطلب اتفاقا استثنائيا ليرغب الرئيس في خفضها

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي لا يتوقع أن تخفض إلى أقل من 10%. واوضح لشبكة "سي ان بي سي" الاقتصادية، "أعتقد أن الجميع يدرك أن 10% هو الحد الأدنى لرسومنا الجمركية. ويتطلب الأمر اتفاقا استثنائيا ليرغب الرئيس في خفضها". وأكد أن "الرئيس يدرك أنه من أجل الحصول على التغييرات اللازمة لصالح العمال الأميركيين، علينا أن نمارس ضغطا كافيا على شركائنا الاقتصاديين".

واوضح هاسيت أن الهدف هو "أن يتم في النهاية وضع كل ما طلبه الرؤساء الأميركيون خلال العقود الأخيرة على الطاولة". وأشار إلى أن التوترات في أسواق الأسهم ساهمت في اتخاذ القرار.

وأعلن ترامب مساء الأربعاء أنه "سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري" على واردات حوالى 60 بلدا وشريكا تجاريا للولايات المتحدة بينهم الاتحاد الأوروبي.

وتزامنا رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة لتبلغ 125%.