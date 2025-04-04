شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود بنتايج أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو خدمات المغربى محمود بنتايج ظهير أيسر الفريق في مباراة موردن سبورت المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر.

وغاب بنتايج عن مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقى في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية بسبب أزمة في استخراج تأشيرة السفر الخاصة باللاعب ليصبح جاهزاً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة بكأس عاصمة مصر.

في سياق مختلف تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الخميس من خلال مستشاره القانوني والإدارة القانونية بالنادي بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 30 مارس الماضي عبر الموقع الإلكتروني للرابطة بشأن عقوبات مباراة القمة رقم 130 على ستاد القاهرة يوم 11 مارس الماضي بعد ما تم تعديل قرار إدارة المسابقات بالرابطة السابق صدوره يوم 15 من الشهر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة من جانب نادي الزمالك ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره.

ويتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بموقفه الراسخ والصريح الرافض للالتفاف على قرارات إدارة المسابقات بخصوص عقوبات مباراة القمة الأخيرة وذلك حفاظاً على تطبيق العدالة والشفافية وعدم مجاملة طرف على حساب الآخر مهما كانت المبررات.