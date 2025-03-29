شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح قبل شراء سيارة كهربائية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تعد "السيارات الكهربائية" فرصة جيدة للشراء في الوقت الحالي، خاصة مع انتشار علامات عديدة من السيارات الكهربائية علي مستوي العالم، ومع ذلك تختلف هذه السيارات بشكل كبير عن السيارات التي تعمل بالغاز، ومن الأفضل أن يكون لديك دراية كاملة عن هذا النوع من السيارات قبل الشراء، حيث يُمكن أن يكون شراء سيارة كهربائية أمرًا صعبًا نظرًا للمصطلحات الفنية المعقدة بها، كما أن هناك أشياء يجب معرفتها قبل شراء سيارة كهربائية صديقة للبيئة.

تعتبر السيارات الكهربائية هي مستقبل صناعة السيارات في العالم، لما تتسم بتأثيرها الإيجابي على كوكبنا من حيث الانبعاثات الأقل، وبالتالي بيئة أكثر نظافة.

ونستعرض معاً أشياء يجب معرفتها قبل إقدامك على شراء سيارة كهربائية في نقاط محددة وهي كالآتي:

أولا: قبل شراء السيارة يجب عليك أن تتأكد أنها مناسبة لمتطلباتك مثل ما مدى المسافة التي تقودها في اليوم وما مدى القيادة التي تقطعها السيارة، ومن المنطقي أن تمتلك سيارة كهربائية إذا كنت تقيم في مدينة حضرية فقد لا تكون السيارة عملية لفئة أخرى، فضع هذه النقطة في اعتبارك قبل اتخاذ قرار امتلاك سيارة كهربائية.

ثانيا: اختيار السيارة الكهربائية التي تناسب متطلباتك مع التأكد من أداء السيارات الكهربائية وحركاتها، وهناك العديد من العوامل التي يجب الأخذ بها في الحسبان وفقًا لموقع "car-guide" وهي ما يلي:

عند شراء سيارة كهربائية صديقة للبيئة ضع في اعتبارك السعر، ونظرًا لنظام نقل الحركة الكهربائي المعقد وحزم البطاريات الغالية، فإن السيارة الكهربائية غالية الثمن مقارنة بنظيرتها التقليدية.

ثالثا: يُمكن للحوافز الضريبية التي تتم عن طريق الحكومة أن تقلل من التكلفة الإجمالية للسيارات الكهربائية، لذا تأكد من التحقق من النسبة المئوية الدقيقة للحوافز والمزايا الضريبية التي سوف تحصل عليها عند شراء السيارة التي يُمكن من شأنها أن تقلل السعر.

رابعا: يتميز هذا النوع من السيارات بمحركات معقدة وتكنولوجيا متقدمة وكثيرًا ما تعمل الشركات التي تصنع السيارات الكهربائية على تحسينها بأحدث التقنيات عن طريق طرح تحديثات البرامج، لذلك يجب عليك التأكد من أنك ستحصل على ترقيات منتظمة للبرامج بعد شراء السيارة، حيث تقدم بعض الشركات المصنعة تحديثات منتظمة مجانية للبرامج، بينما تفرض بعض الشركات الأخرى رسومًا على المالكين مقابل التحديثات.

خامسا: تأتي السيارة الكهربائية مزودة بمجموعة واسعة من المحركات الكهربائية وحزم البطاريات ذات السعات المختلفة، فيجب عليك أن تقوم باختيار سيارة كهربائية ذات مواصفات تتوافق مع متطلباتك مع مراجعة التفاصيل الفنية للسيارة بدقة قبل أن تقرر عملية الشراء فهذه واحدة من أهم أشياء يجب معرفتها قبل شراء سيارة كهربائية، ويجب عليك خاصةً التأكد من محركات السيارات الكهربائية ومن أدائها.

سادسا: يُعد مدى القيادة أحد العوامل الحاسمة عند شراء سيارة كهربائية، فلا تعتمد على الأرقام التي تضعها الشركات المصنعة، وابحث عن مراجعات واقعية للحصول على فكرة مدى قيادة السيارات الكهربائية على الواقع، وغالبًا توفر السيارات الكهربائية مدى قيادة يزيد عن 100 كيلو متر، وهو ما يكفي للقيادة اليومية وتوفر السيارات الكهربائية الراقية أيضًا مدى قيادة يزيد عن 400 كيلو متر.

سابعا: تعد حزمة البطارية أحد المكونات الرئيسية المهمة في السيارة الكهربائية وواحدة من أغلى الأجزاء في السيارة. لذلك؛ يجب عليك التحقق دائمًا من عمر البطارية قبل الشراء من سيارة صديقة للبيئة، فكلما زاد عمر البطارية انخفضت تكلفة الصيانة.

وبمجرد ما تقوم بشراء السيارة يُمكن أن تكون تجربة شرائها جيدة أو سيئة اعتمادًا على خدمة ما بعد البيع والدعم الذي يقدمه المصنع، وفي الوقت الحاضر تُقدم معظم شركات تصنيع السيارات الكهربائية عدة سنوات من الضمان على حزم البطاريات، وتقوم أيضًا بتثبيت شاحن حائط في الموقع الذي تريده وسيكون في مراكز الخدمة متخصصون مدربون لخدمة السيارة. لذلك؛ يجب عليك الاختيار دائمًا من العلامات التجارية التي تقدم دعمًا جيدًا لما بعد البيع للحصول على تجربة شراء جيدة.

ثامنا: لا تزال البيئة التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مراحلها الأولية في البلدان فلا يُمكن أن تحصل على محطات شحن للسيارات الكهربائية بنفس تواتر محطات الوقود، وهي أكبر التحديات التي تواجه مالكو السيارات الكهربائية في الوقت الحالي. لذلك؛ ضع هذه الحقيقة في الحسبان قبل اتخاذ قرار امتلاك سيارة كهربائية.

تاسعا: تأتي السيارات الكهربائية بمجموعة واسعة من خيارات الشحن مثل الشحن القياسي والسريع والبطيء، والجدير بالذكر أن تركيب الشواحن السريعة مكلف ومن الصعب أن تجد عددَا قليلاً منها في مدينتك، أما بالنسبة لتقنية الشحن القياسي والبطيء ممكنة، ويُمكن تركيبها في منزلك أيضًا ويمكن أن تشحن بعض المركبات الكهربائية من منفذ كهربائي في مسكنك. لذلك؛ يجب عليك التحقق من خيارات الشحن في السيارة الكهربائية قبل شرائها.

عاشرا: عند شراء سيارة كهربائية هناك العديد من التكاليف الإضافية التي ترتبط بالسيارة الصديقة للبيئة، حيث يتعين عليك إنفاق مبلغ إضافي من المال للحصول على شاحن منزلي وتركيب محطة شحن وصيانة محطة شحن ومحطة شحن عامة، وهذه النفقات يُمكن أن تجعل تجربة شراء السيارة مكلف جدًا، مقارنة بالسيارة التقليدية. لذلك؛ يجب عليك الانتباه إلى هذه التكلفة قبل شراء السيارة الكهربائية.



