شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. عيار 18 يسجل 3737 جنيها فى الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29 مارس 2025 لعيار 18 تسجيل مستويات 3737 جنيهًا للجرام بدون رسوم تصنيع وضريبة ودمغة، وفي ما يلي سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 يسجل 4983 جنيها

-عيار 21 يسجل 4360 جنيها

-عيار 18 يسجل 3737 جنيها

-الجنيه الذهب 34880 جنيها

حقق الذهب مكاسب قوية خلال شهر مارس مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة مع قلق الأسواق من رسوم ترامب الجمركية وخطر الركود الاقتصادي الأمريكي. وساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.

الارتفاع الحالي في سعر الذهب يأتي بدعم من ارتفاع كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي.

في الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة الأمر الذي يجعل تركيز السعر منصب على حركة السعر العالمي للذهب.

سجل سعر الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد خلال التداولات بدعم من استمرار المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي على السيارات وتعهد العديد من الدول بالرد على هذه الإجراءات مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

استمر الذهب في مصر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة مع استمرار الدعم الذي يحصل عليه من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي التي تسجل مستويات تاريخية حالياً، بينما يأتي هذا الارتفاع في الذهب المحلي بالرغم من ثبات عوامل التسعير الأخرى.