شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعلن قبول اعتذار مرتضى منصور والتنازل عن الأحكام القضائية ضده والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قبوله اعتذار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وتنازله عن كافة القضايا التى رفعها ضده.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر بيانا جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. فمن عفا وأصلح فأجره على الله.. صدق الله العظيم".

وتابعت: "أقدر رسالة المستشار مرتضى منصور وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتى وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي، وسنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة.. وعفا الله عما سلف.. محمود الخطيب".