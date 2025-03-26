شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «متطورة» تقفز 98.3% إلى 295 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع الإيرادات على الرغم من:

• ارتفاع تكاليف التمويل.

• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.

• ارتفاع الزكاة التقديرية. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة (متطورة) في عام 2024 بنسبة 98.3% إلى 295 مليون ريال، مقابل 148.8 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع الإيرادات على الرغم من:• ارتفاع تكاليف التمويل.• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.• ارتفاع الزكاة التقديرية.