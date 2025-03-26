الاقتصاد

أرباح «متطورة» تقفز 98.3% إلى 295 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «متطورة» تقفز 98.3% إلى 295 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة للصناعات المتطورة (متطورة) في عام 2024 بنسبة 98.3% إلى 295 مليون ريال، مقابل 148.8 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع الإيرادات على الرغم من:
• ارتفاع تكاليف التمويل.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
• ارتفاع الزكاة التقديرية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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