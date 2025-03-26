فوائد مذهلة لعين الجمل.. كيف تستفيد منه في نظامك الغذائي اليومي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

عين الجمل أو الجوز، من أكثر المكسرات فائدة على الإطلاق، حيث يتمتع بقيمة غذائية استثنائية تجعله عنصرًا أساسيًا في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية حول العالم، فهو ليس مجرد وجبة خفيفة، بل يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، بدءًا من تحسين وظائف المخ، وتعزيز صحة القلب، ووصولًا إلى دعم صحة العظام والبشرة، وتشير الدراسات العلمية إلى أن تناوله بانتظام يمكن أن يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

فوائد عين الجمل

الدكتور أحمد علام، خبير التغذية العلاجية، أوضح لـ«لوطن»، أن عين الجمل يُعد من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، حيث يحتوي على مزيج فريد من الدهون الصحية، البروتينات، والألياف الغذائية ومن أبرز تلك الفوائد:

قوة الذاكرة والتركيز

يُعد من أفضل الأطعمة الداعمة لصحة المخ، إذ يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية التي تحسن الذاكرة وتعزز الإدراك، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف، كما تُسهم مضادات الأكسدة القوية في حماية خلايا المخ من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

وتؤكد الدراسات الحديثة أنّ استهلاك كمية معتدلة يوميًا يساعد في تعزيز التركيز والقدرات العقلية، ما يجعله وجبة مثالية للطلاب والعاملين في الوظائف الذهنية المكثفة.

درع طبيعي لحماية القلب

يحتوي عين الجمل على تركيبة فريدة من الدهون الصحية، خاصة الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تُسهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار «LDL»، وزيادة الكوليسترول الجيد «HDL»، ما يعزز صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وتعمل مضادات الأكسدة على محاربة الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب، كما يعمل عنصر الأرجينين على تحسين توسع الأوعية الدموية، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم وضمان تدفق دموي صحي.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

عين الجمل غني بالألياف الغذائية التي تدعم عملية الهضم وتعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك واضطرابات الهضم.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد في تنظيم حركة الأمعاء، كما أن له تأثيرًا إيجابيًا على الميكروبيوم المعوي، وهي البكتيريا النافعة التي تلعب دورًا أساسيًا في تقوية المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الحليف المثالي لفقدان الوزن

على الرغم من احتوائه على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية، إلا أن تركيبته الغنية بالدهون الصحية والبروتينات تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يقلل من الرغبة في تناول الطعام ويحد من الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.

وكذلك، فإن احتواء عين الجمل على الألياف الغذائية يساعد في كبح الشهية وتقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

عظام قوية وصحة مستدامة

يعد عين الجمل مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم، الفوسفور، والكالسيوم، وهي معادن أساسية للحفاظ على قوة العظام والوقاية من الهشاشة، كما تُسهم مضادات الأكسدة الموجودة فيه في تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض العظام والمفاصل، مما يجعله غذاءً مفيدًا للوقاية من مشكلات العظام مع التقدم في العمر.

سر البشرة النضرة والشعر القوي

عين الجمل غني بفيتامين E، الزنك، والسيلينيوم، وهي عناصر أساسية في تعزيز صحة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، فهي يعمل على ترطيب البشرة، تقليل التجاعيد، ومحاربة الخطوط الدقيقة.

أما بالنسبة للشعر، فإن الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة تساعد في تقويته ومنع تساقطه، ما يجعل عين الجمل، خيارًا رائعًا لمن يعانون من ضعف الشعر أو مشاكل فروة الرأس.

ضبط مستوى السكر في الدم

عين الجمل من الأطعمة المفيدة لمرضى السكري، إذ تُسهم الدهون الصحية الموجودة فيه في تحسين حساسية الأنسولين، مما يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات السكري.

وتشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات بانتظام، يمكن أن يُسهم في تقليل مقاومة الأنسولين، مما يعزز قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بكفاءة، بدلاً من تخزينه على هيئة دهون زائدة.

كيف نستفيد من عين الجمل في النظام الغذائي؟

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أنه يمكن إضافته إلى العديد من الأطباق للحصول على أقصى فائدة غذائية، مثل:

السلطات: إذ يمنحها نكهة مميزة ويزيد من قيمتها الغذائية.

الزبادي والشوفان" يعزز الفطور الصحي المتوازن.

العصائر و«السموزي»: يضيف قيمة غذائية غنية للمشروبات.

المخبوزات والحلويات الصحية: يُمكن استخدامه في الكعك والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة.

وعلى الرغم فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب سعراته الحرارية المرتفعة، ويُنصح بعدم تجاوز حفنة يد يوميًا «حوالي 28 جرامًا» للحصول على الفوائد الصحية دون التأثير سلبًا على الوزن.

وقد يعاني بعض الأشخاص من حساسية المكسرات، لذا يجب الحذر واستشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض تحسسية بعد تناوله.