فوائد زيت الحلبة للصحة والحماية من الأمراض.. يحسن الحالة المزاجية ويخفف الالتهابات

القاهرة - سمر حسين - صحة

زيت الحلبة زيت نباتي مستخلص من بذور نبات الحلبة «Trigonella foenum-graecum» وتُعد من النباتات المعروفة في الطب الشعبي واستخداماتها الصحية المتنوعة، يتم استخراج هذا زيت الحلبة عادة عن طريق الضغط البارد للبذور، ويتميز برائحة قوية وطعم مميز.

فوائد زيت الحلبة

ووفقًا لـ موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، يحتوي زيت الحلبة على العديد من المركبات الفعّالة مثل الأحماض الدهنية الأساسية، الفيتامينات «مثل فيتامين C وB»، والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم.

فوائد زيت الحلبة للبشرة والشعر والصحة:

تحفيز نمو الشعر:

يُستخدم زيت الحلبة بشكل شائع لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه، إذ يحتوي على مركبات قد تساهم في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد في تغذية بصيلات الشعر.

تحسين صحة البشرة:

زيت الحلبة له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيدًا في علاج حب الشباب والتهيجات الجلدية الأخرى، كما يمكن استخدامه لترطيب البشرة والتخفيف من الجفاف.

- طريقة استخدام زيت الحلبة للشعر:

وفقًا لموقع «boldsky»، يُدلك الزيت بلطف على فروة الرأس ويترك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل غسله بالشامبو.

- طريقة استخدام زيت الحلبة للبشرة:

يمكن تطبيق الزيت مباشرة على الجلد أو مزجه مع كريمات مرطبة للحصول على أفضل النتائج.

ضبط مستويات السكر:

يُعتقد أن زيت الحلبة له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري، وكانت دراسة حيوانية سابقة، نُشرت في مجلة Lipids in Health and Disease أن تركيبة من زيت الحلبة العطري وأوميجا 3 كانت قادرة على تحسين تحمل النشا والجلوكوز في الفئران المصابة بداء السكري.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

كما يُعزز من صحة الجهاز الهضمي ويحسن من عملية الهضم.

تقوية الجهاز المناعي:

بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن، يساهم زيت الحلبة في تعزيز الجهاز المناعي وحماية الجسم من الأمراض.

تخفيف التهابات المفاصل:

زيت الحلبة له خصائص مضادة للالتهابات، ما يجعله مفيدًا في علاج آلام المفاصل والتخفيف من أعراض الالتهابات.

مضاد للاكتئاب:

بذور الحلبة هي مصدر كبير للأحماض الدهنية أوميجا 3، والسيلينيوم، والحديد، والزنك، التي يمكن أن تساعد في تحسين حالتك المزاجية، وخفض خطر الاكتئاب.