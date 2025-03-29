7 مشروبات ضرورية بعد تناول الرنجة والفسيخ في العيد.. «هتظبط نسبة الأملاح»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الرنجة والفسيخ من الأطعمة التقليدية المشهورة في مصر خلال عيد الفطر، ويشتركان في كونهما من المأكولات المملحة التي يفضلها الكثيرون في هذه المناسبة، وغالبًا ما يتم تناولهما مع الخبز الطازج وبعض المكونات الأخرى مثل البصل والطماطم والليمون.

وترجع هذه العادة إلى سنوات مضت، وتعتبر جزءًا من تراث العيد في مصر، وعلى الرغم من أن تناول الرنجة والفسيخ في العيد يعكس طابعًا اجتماعيًا وثقافيًا، إلا أن هذه الأطعمة تحتاج إلى بعض الحذر في تناولها بسبب محتواها العالي من الأملاح.

7 مشروبات مهمة بعد تناول الرنجة والفسيخ

وبعد تناول الأطعمة المملحة كالرنجة والفسيخ، من المهم تناول بعض المشروبات التي تساعد في تعويض الجسم عن الأملاح الزائدة وتحسين الهضم، ومن بينها:

وقدم الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، قائمة بـ7 مشروبات مهمة بعد تناول الرنجة والفسيخ، جاءت على النحو التالي:

- عصير الموز.

يمكن أن يساعد في توازن مستويات الأملاح

- عصير الكنتالوب.

يساعد في توازن مستويات الأملاح، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تحسن من عملية الهضم وتعيد النشاط للجسم.

- البطيخ.

من الفواكه الغنية بالماء التي تساعد في تجنب احتباس السوائل في الجسم، وتعزز من عملية التخلص من الأملاح الزائدة.

- خليط البقدونس

تناول مشروب البقدونس يمكن أن يساعد في تهدئة المعدة، ويمد الجسم بالشعور بالراحة بعد تناول الأطعمة الثقيلة.

- اليانسون.

يساعد في تعزيز عملية الهضم وتنشيط الكبد، وتطهير الجسم.

- الشاي الأخضر.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في طرد السموم وتحسين الهضم، ويعد مشروبًا مثاليًا بعد تناول الأطعمة المالحة.

- الكركديه البارد.

يعمل على خفض نسبة الملح في الجسم.