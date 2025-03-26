شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «لانا الطبية» على أساس سعر 29.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة لانا الطبية، أمس، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

وبناء عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 29.75 ريال لهذا اليوم الأربعاء 1446/09/26هـ الموافق 2025/03/26م، و إلغاء الأوامر القائمة.

وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 1446/10/05هـ الموافق 2025/04/03م.

وشملت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1 – الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة (36,000,000) مليون ريال مقسم إلى (3,600,000) مليون سهم عادي.

- رأس المال بعد الزيادة (54,000,000) مليون ريال مقسم إلى (5,400,000) مليون سهم عادي.

- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (18,000,000) مليون ريال.

- نسبة زيادة رأس المال: 50%.

- سبب زيادة رأس المال: لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما سيساهم في تمكين الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

- طريقة زيادة رأس المال : ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (18) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة وحساب الاحتياطي النظامي ، وذلك عن طريق منح عدد (1) سهم لكل (2) أسهم مملوكة.

- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها لجميع حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته ، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.

- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.