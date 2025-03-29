شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر أن غدًا الأحد عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام