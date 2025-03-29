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أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال سموه: "أرفع لمقامكم الكريم، باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، أصدق التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو ينعم بالأمن والرخاء، ويديم على مقامكم الكريم الصحة والعافية، ويمدكم بعونه وتوفيقه عزًا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية".

عيد الفطر في

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال سموه: "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يسرني أن أرفع لسموكم الكريم، باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهنئة والتبريكات، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن بالخير والمسرات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسموكم الكريم".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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