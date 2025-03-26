شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: منتخب مصر فاز على سيراليون بـ"السمعة" وسعيد بتواجد الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرّح أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بأن فوز الفراعنة اليوم جاء بسمعة المنتخب فقط وليس بالأداء لدى اللاعبين داخل أرض الملعب الذى تراجع بشكل كبير أثناء سير اللقاء.

وأوضح أيمن يونس خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت قائلا: "سعيد بتواجد الجمهور في المدرجات وهذا الأمر أثر على نتيجة اللقاء، وهذا الداعم القوى لمنتخب مصر على مر التاريخ، حيث يتواجد جمهور من جميع محافظات مصر داخل مدرجات استاد القاهرة".

وكان منتخب مصر حقق فوزا مثيرا على نظيره السيراليوني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

جاء هدف الفراعنة عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.