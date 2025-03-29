الامارات | حارس مرمى إماراتي يلعب مع رديف إيفرتون الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحساب الرسمي لنادي إيفرتون الإنجليزي على «إنستغرام» عن مشاركة حارس المرمى الإماراتي عبدالله أنور الحمادي (19 عاماً)، في المباراة الودية التي فاز بها رديف إيفرتون على بولتون بهدف نظيف، وذلك في تجربة فنية قد ترشحه للانضمام رسمياً إلى الفريق الأول.

وسبق للحمادي اللعب في نادي الوصل منذ أن كان عمره ست سنوات في فريق الأكاديمية مروراً بجميع الفرق العمرية، إضافة إلى تدرّبه مع الفريق الأول قبل أن يلتحق بالأندية الإنجليزية بحثاً عن تجربة احتراف، مع نادي إيبسويتش الإنجليزي، وفليتود، ويتدرب حالياً مع إيفرتون تحت إشراف المدرب الإنجليزي أروون كاميرون، الذي سبق له تدريب الحارس العماني علي الحبسي.

بدوره، أكد الحارس الحمادي أنه يطمح في المقام الأول إلى النجاح لفتح المجال أمام اللاعبين المواطنين للاحتراف الخارجي، وأن يصبح أول إماراتي يتمكن من اللعب في مركز حراسة المرمى، مؤكداً أنه تدرّب أيضاً بإشراف المدرب الإنجليزي فريد باربر، الذي يعد من كبار مستكشفي حراس المرمى الموهوبين، وأنه أبدى إعجابه بقدراته ووصفه بأنه قادر على التميز مستقبلاً.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «عندما كنت بعمر 14 عاماً خلال سفري مع العائلة إلى بريطانيا خضت تدريبات مع فريق فليتود، لغرض الحفاظ على اللياقة البدنية والمرونة، وهناك شاهدني مدربون إنجليز لحراس مرمى، وحدثوني بعد التدريبات أنني قادر على اللعب في أندية إنجلترا إذا طورت نفسي، وعرضت الفكرة على مدربي السابق في نادي الوصل العراقي نعمت عباس، الذي شجعني على خوض التجربة ومنحني الثقة بالاستمرار في تحقيق هذا الطموح، كما وجدت من عائلتي كل أنواع الدعم، وأنا حريص على إنجاح ذلك أياً كانت التحديات، وحظيت بدعم كبير أيضاً من المدرب الإماراتي محمد علي البلوشي الذي أدين له بالفضل الكبير في تطويري».

وتابع الحارس الموهبة: «أتدرّب هنا منذ نحو 30 شهراً، تحت إشراف المدرب كاميرون، بينما يشرف على المتابعة الإدارية وكيل الأعمال الإنجليزي ريتشارد لي، وهو من الوكلاء المعروفين في بريطانيا».

وعن ردود أفعال نادي إيفرتون بعد المباراة التي أقيمت في الملعب الجديد الذي يقع في منطقة براملي مور في ليفربول وسيتم افتتاحه مطلع الموسم المقبل، أكّد له العديد من المراقبين أنه مشروع حارس مرمى مميز في المستقبل إذا واصل التزامه التدريبي والطموح، وأنه أصبح أول حارس مرمى يحافظ على شباكه نظيفة في الملعب الجديد، كما أبدى مدربوه الإعجاب بما قدمه خلال المباراة ومن ذلك تصديه لست كرات خطرة.

وأشار إلى أنه سيواصل تدريباته في إيفرتون بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.

وختم معرباً عن سعادته بالدعم الذي تلقاه من الجمهور الإماراتي، خصوصاً الوصلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيعهم له على استثمار الفرصة للعب في أوروبا.