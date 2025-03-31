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الأسواق اللندنية.. انخفاض الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة 0.88%.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - خسائر تعادل 76.04 نقطة، ليصل عند مستوى 8582.81 نقطة.
الجنيه الإسترليني - forbes
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو  - مشاع إبداعي

الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وكان تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2908 دولار أمريكي بهبوط 0.26%، كما نزل مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1938 يورو بنسبة 0.10%.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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