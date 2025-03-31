شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق اللندنية.. انخفاض الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة 0.88%.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - خسائر تعادل 76.04 نقطة، ليصل عند مستوى 8582.81 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وكان تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2908 دولار أمريكي بهبوط 0.26%، كما نزل مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1938 يورو بنسبة 0.10%.