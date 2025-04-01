للقضاء على التقصف والهيشان.. 5 نصائح فعالة لشعر صحي وناعم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني العديد من النساء من ترقق الشعر أو جفافه أو تكسره بسبب التصفيف الحراري والتلوث وقلة العناية، لكن باتباع العادات الصحيحة، يمكنكِ الحصول على شعر قوي وجميل، وإليكٍ خطوات فعالة للعناية بالشعر، بما في ذلك التزييت والتنظيف والترطيب والتصفيف..

روتين العناية الأمثل للشعر الصحي

وقدم الموقع الهندي المعني بالصحة والجمال «boldsky» نصائح لأفضل روتين للعناية بالشعر للحصول على شعر صحي

تدليك الشعر بالزيوت

يُعدّ تدليك الشعر بالزيوت من أقدم الطرق وأكثرها فعالية لتغذية الشعر، فهو يُغذي فروة الرأس بعمق، ويُقوّي جذور الشعر، ويمنع جفافه وتقصّفه.

- أنواع الزيوت:

زيوت الشعر الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية القاسية، والغنية بالعناصر الغذائية الأساسية كالفيتامينات والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، مما يعزز الدورة الدموية لبصيلات الشعر.

زيت جوز الهند:

يقوي الشعر ويرطبه بعمق.

زيت الأرجان:

يضيف لمعانًا ويقلل من التجعد.

زيت الخروع:

يحفز نمو الشعر ويكثفه.

زيت الزيتون:

يصلح التلف ويمنع تقصف الأطراف. "معايير

معدل استخدام الزيت الموصى به

الشعر العادي والجاف: مرة أو مرتين أسبوعيًا، و للشعر الدهني مرة واحدة أسبوعيًا.

دفئي الزيت قليلًا لتعزيز الامتصاص بين راحة يديكِ.

دلكي فروة الرأس بحركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق.

اتركيه لمدة ساعة على الأقل أو طوال الليل.

اغسليه بشامبو خفيف.

تنظيف فروة الرأس

يزيل تنظيف فروة الرأس المنتظم، باستخدام المقشرات الجلد الميت، والزيوت الزائدة وتراكم المنتجات، مما يمنع انسداد الشعر، كما إن التقشير يحسن تدفق الدم ويسمح بامتصاص أفضل لمنتجات العناية بالشعر.

- كيفية تنظيف الشعر بفعالية:

بللي شعركِ جيدًا بالماء الفاتر.

ضعي الشامبو ودلكي فروة الرأس بحركات دائرية.

تجنبي وضع الشامبو مباشرة على الشعر؛ دعي الرغوة تنظفه أثناء الشطف.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر أو البارد لإغلاق مسام الشعر وتقليل التجعد.

استخدمي البلسم، من منتصف الشعر إلى الأطراف.

التكرار المثالي للفرك والتنظيف:

فروة الرأس الدهنية: قشري الشعر مرة واحدة أسبوعيًا، واغسليه 3-4 مرات أسبوعيًا.

فروة الرأس الجافة: قشري الشعر كل أسبوعين، واغسليه 2-3 مرات أسبوعيًا.

فروة الرأس العادية: قشري الشعر مرة واحدة كل 10 أيام، واغسليه 2-3 مرات أسبوعيًا.

استخدمي بلسم الشعر

يُعيد بلسم الشعر الرطوبة المفقودة أثناء التنظيف، ويُنعم بشرة الشعر، ويُقلل من التجعد.

كيفية استخدام البلسم:

بعد غسل الشعر بالشامبو، اعصري الماء الزائد برفق من شعرك.

ضعي البلسم من منتصف طول الشعر حتى أطرافه، مع تجنب فروة الرأس.

اتركيه لمدة 2-3 دقائق قبل شطفه جيدًا بالماء البارد.

استخدمي البلسم في كل مرة بعد التنظيف.

ابتعدي عن الحرارة

قد تؤدي أدوات التصفيف إلى جفاف الشعر وتقصف أطرافه وتكسره، ومع مرور الوقت، تُضعف الحرارة الزائدة جذع الشعرة، وتجرده من رطوبته الطبيعية.

استخدمي أساليب تصفيف الشعر الحرارية من حين لآخر لمنع تلفه.

ومن الطرق الأخرى لتجنب أدوات التصفيف الحرارية لتصفيف شعرك يوميًا استخدام وصلات الشعر. فهي تُضفي عليه بريقًا وكثافة فورية، مما يوفر عليكِ عناء تصفيف شعركِ بنفسكِ يوميًا.

قصي أطراف شعركِ بانتظام

قصّ أطراف شعركِ بانتظام يمنع تقصف الأطراف، ويقلل من تكسّرها، ويعزز نموّها المتساوي.

كم مرّة يجب قصّ أطراف شعركِ؟

كل 6-8 أسابيع: للشعر الناعم أو الرقيق أو المعالج كيميائيًا.

كل 8-12 أسبوعًا: للشعر المتوسط ​​إلى الكثيف مع أقلّ تعريض للحرارة.

كل 12-16 أسبوعًا: لمن ينمو شعرهنّ بأقلّ ضرر.

قصي شعرك بشكل متكرر

يمنع قص الشعر بانتظام تقصف الأطراف ويقلل من التكسر ويعزز نمو الشعر بالتساوي.

كم مرة يجب عليك قص شعرك؟

كل 6-8 أسابيع: للشعر الناعم أو الرقيق أو المعالج كيميائيًا.

كل 8-12 أسبوعًا: للشعر المتوسط ​​إلى الكثيف مع الحد الأدنى من التعرض للحرارة.

كل 12-16 أسبوعًا: لأولئك الذين ينمو شعرهم بأقل قدر من الضرر.