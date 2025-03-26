الاقتصاد

أرباح «أسمنت تبوك» تقفز 430% إلى 79.56 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «أسمنت تبوك» تقفز 430% إلى 79.56 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت تبوك في عام 2024 بنسبة 430% إلى 79.56 مليون ريال، مقابل 15 مليون ريال في 2023.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى. إضافةً إلى انخفاض مصاريف التمويل وانخفاض مصروف الزكاة.
وقرر مجلس الإدارة، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثانى من عام 2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 22.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-17 الموافق 2025-04-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-29 الموافق 2025-04-27.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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