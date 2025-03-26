شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «شلفا» 16.8% إلى 21 مليون ريال بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة شلفا لإدارة المرافق في عام 2024 بنسبة 16.8% إلى 21 مليون ريال، مقابل 25.3 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة الى بعض تكاليف تجهيزات مشروع تم بدء العمل فيه بنهاية عام 2024م,
وتضمنت الأسباب: ارتفاع التكاليف التشغيلية مثل الرواتب وإيجارات اسكانات العمالة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة الى بعض تكاليف تجهيزات مشروع تم بدء العمل فيه بنهاية عام 2024م,
وتضمنت الأسباب: ارتفاع التكاليف التشغيلية مثل الرواتب وإيجارات اسكانات العمالة.