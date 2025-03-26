الاقتصاد

انخفاض أرباح «شلفا» 16.8% إلى 21 مليون ريال بنهاية 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «شلفا» 16.8% إلى 21 مليون ريال بنهاية 2024

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الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة شلفا لإدارة المرافق في عام 2024 بنسبة 16.8% إلى 21 مليون ريال، مقابل 25.3 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود ذلك بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة الى بعض تكاليف تجهيزات مشروع تم بدء العمل فيه بنهاية عام 2024م,
وتضمنت الأسباب: ارتفاع التكاليف التشغيلية مثل الرواتب وإيجارات اسكانات العمالة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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