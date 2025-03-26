شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين بشدة قصف قوات الاحتلال بلدة كويا السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وجددت الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء - رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة.

وأعربت عن تضامنها مع سوريا أمام هذا العدوان الإسرائيلي غير المبرر، مؤكدة ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء بدورهم في مجلس الأمن، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها.