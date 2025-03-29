شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزى ميانمار وتايلاند فى ضحايا زلزال بقوة 7.9 درجة ضرب البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية عن أصدق التعازى والمواساة لميانمار وتايلاند، فى ضحايا الزلزال الذى ضربهما، وأسفر عن وقوع مئات الضحايا والإصابات.

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‏وأكّد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة - فى بيان اليوم /الجمعة/ - تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومتى وشعبى ميانمار وتايلاند، فى هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازى لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.